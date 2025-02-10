Откройте город через стиль и людей
Мы тщательно отбираем lifestyle-гидов, которые сочетают профессионализм, культуру и эмоциональный интеллект — чтобы каждая встреча была комфортной, вдохновляющей и наполненной смыслом.
Гиды Versently — знатоки искусства, гастрономии, моды и городской жизни. Будь то музейные маршруты, гастро-вечера или прогулки по знаковым местам — они покажут город по-новому и сделают ваш день по-настоящему запоминающимся.
Скачать
Ощутите безопасность и комфорт автомобилей класса люкс
Места мирового уровня в нашем эксклюзивном каталоге
Рестораны, пляжные клубы, театры, музеи, экскурсии по городу и другие активности, которые уже ждут вас.
Скачать
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ VERSENTLY
В нашем мобильном приложении вы можете открыть для себя стильные городские туры и исследовать атмосферу города вместе с lifestyle-гидом. Маршруты включают лучшие рестораны, арт-пространства и культурные локации — всё, чтобы ваше время в городе стало вдохновляющим и комфортным. Персональный lifestyle-менеджер всегда на связи и поможет с организацией услуг консьерж-сервиса, чтобы ваше пребывание в городе было лёгким и безупречным.
БЛОГ О ОБРАЗЕ ЖИЗНИ, КОТОРЫЙ ВЫ ЗАСЛУЖИВАЕТЕ
Наш обзор самых ярких мест города, ресторанов мирового класса и автомобилей класса люкс
Призрачный портрет - Тай…
16.02.2025Узнать больше
Гастрономический роман И…
10.02.2025Узнать больше
Архитектура, которая исч…
10.02.2025Узнать больше
Лучший способ предсказат…
10.02.2025Узнать больше