Профиль
EN

Наслаждайтесь уникальными маршрутами и тщательно отобранными местами

Исследуйте город вместе с lifestyle-гидом — посещайте лучшие места города: рестораны, музеи и галереи. Создавайте персональные маршруты и проводите время в городе с удовольствием.

Откройте город через стиль и людей

Мы тщательно отбираем lifestyle-гидов, которые сочетают профессионализм, культуру и эмоциональный интеллект — чтобы каждая встреча была комфортной, вдохновляющей и наполненной смыслом.

Гиды Versently — знатоки искусства, гастрономии, моды и городской жизни. Будь то музейные маршруты, гастро-вечера или прогулки по знаковым местам — они покажут город по-новому и сделают ваш день по-настоящему запоминающимся.

Asma Lab
Asma Lab

Hi Im Asma , im sociable person with a smile face who makes connections as im visiting spots in Dubai , also i like reading books and im creative , So spending

Natália
Natália

Elegant. Discreet. Well-travelled. I offer curated experiences, refined taste, and exceptional company for clients who appreciate sophistication and authenticit

прешес
прешес

Я прешес, в Москве живу, занимаюсь баскетболом, хожу в спортзал, Я люблю музыку, мне очень весело, когда мы общаемся. Люблю ходить в кино.

Gulnaz
Gulnaz

Люблю открывать новые места,которые могут оставить самые яркие впечатления.

Ощутите безопасность и комфорт автомобилей класса люкс

Скачать

Места мирового уровня в нашем эксклюзивном каталоге

Рестораны, пляжные клубы, театры, музеи, экскурсии по городу и другие активности, которые уже ждут вас.

Restaurants (295)
Restaurants (295)
Museums (270)
Museums (270)
Bars & Lounges (186)
Bars & Lounges (186)
Other (162)
Other (162)

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ VERSENTLY

В нашем мобильном приложении вы можете открыть для себя стильные городские туры и исследовать атмосферу города вместе с lifestyle-гидом. Маршруты включают лучшие рестораны, арт-пространства и культурные локации — всё, чтобы ваше время в городе стало вдохновляющим и комфортным. Персональный lifestyle-менеджер всегда на связи и поможет с организацией услуг консьерж-сервиса, чтобы ваше пребывание в городе было лёгким и безупречным.

Скачать

БЛОГ О ОБРАЗЕ ЖИЗНИ, КОТОРЫЙ ВЫ ЗАСЛУЖИВАЕТЕ

Наш обзор самых ярких мест города, ресторанов мирового класса и автомобилей класса люкс

Смотреть все
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM