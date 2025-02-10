МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ VERSENTLY

В нашем мобильном приложении вы можете открыть для себя стильные городские туры и исследовать атмосферу города вместе с lifestyle-гидом. Маршруты включают лучшие рестораны, арт-пространства и культурные локации — всё, чтобы ваше время в городе стало вдохновляющим и комфортным. Персональный lifestyle-менеджер всегда на связи и поможет с организацией услуг консьерж-сервиса, чтобы ваше пребывание в городе было лёгким и безупречным.