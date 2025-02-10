Профиль
EN

Преимущества подписки Versently Concierge

Versently Concierge — это персональный ассистент и команда, которая берёт на себя все организационные задачи, чтобы вы могли сосредоточиться на действительно важном. Каждому клиенту присваивается персональный менеджер, доступный 24/7 — без выходных, без задержек.

Открыть доступ

Что входит в обслуживание

  • Bookings & Planning
    (1)

    Бронирования и организация

    • Рестораны, отели, спа и частные клубы
    • Планирование ужинов, мероприятий и встреч
    • Рекомендации и резерв по индивидуальным предпочтениям
  • Travel & Tickets
    (2)

    Путешествия и билеты

    • Подбор и бронирование авиаперелётов
    • Организация трансферов и поездок
    • Билеты на закрытые мероприятия, концерты и выставки
  • Rental & Transportation
    (3)

    Аренда и транспорт

    • Аренда автомобилей (с водителем и без)
    • Яхты, виллы, апартаменты, частные самолёты
    • Поиск и организация недвижимости по всему миру
  • Personal Assistance
    (4)

    Персональные поручения

    • Подбор персонала, репетиторов, помощников
    • Организация клининга, доставки, бытовых услуг
    • Шопинг-сопровождение и поиск эксклюзивных вещей

Почему Versently

Мы — профессиональная команда с международной сетью партнёров и надёжных поставщиков услуг.

Работаем с запросами любой сложности: от повседневных поручений до масштабных проектов.

Если выполнение конкретного запроса невозможно, оно не списывается из вашего лимита подписки.

Сложные запросы — наша специализация

Подписка Versently Concierge позволяет вам отправлять уникальные и нестандартные запросы, которые требуют креативности, точности и персонального подхода.

Вот несколько примеров наших индивидуальных кейсов:

  • Кураторство и создание уникальной коллекции вина в подарок с печатным журналом-историей каждой бутылки.
  • Организация приватного ужина в закрытом музее для небольшой группы гостей.
  • Разработка индивидуального уикенд-маршрута с ужином от личного шеф-повара и персональным арт-гидом.
Personal manager
Versently personal managers

Ваш комфорт — наша миссия

С Versently Concierge у вас всегда есть личный менеджер, готовый помочь с любой задачей — от повседневных поручений до по-настоящему особенных запросов.

Просто оставьте запрос в личном кабинете, и команда Versently возьмёт на себя всё остальное.

БЛОГ О ОБРАЗЕ ЖИЗНИ, КОТОРЫЙ ВЫ ЗАСЛУЖИВАЕТЕ

Наш обзор самых ярких мест города, ресторанов мирового класса и автомобилей класса люкс

Смотреть все
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM