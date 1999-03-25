Ваша конфиденциальность и защита данных в Versently

Понимание того, как мы обрабатываем вашу персональную информацию

Когда вы используете сервисную платформу консьержа Versently, мы хотим, чтобы вы чувствовали уверенность в том, как мы защищаем и используем ваши персональные данные. Вот что вы соглашаетесь в простой форме:

Какую информацию мы собираем и почему? Мы собираем личные данные, которыми вы делитесь с нами, чтобы улучшить ваш туристический опыт. Это включает информацию, необходимую для:

Бронирования ваших туристических услуг и впечатлений

Подбора подходящих гидов по стилю жизни на основе ваших предпочтений

Отправки вам персонализированных рекомендаций, соответствующих вашим интересам

Выполнения наших юридических обязательств как сервисной платформы консьержа

Обеспечения безопасности как путешественников, так и гидов по стилю жизни

Ваш контроль над вашей информацией Мы считаем, что ваши данные принадлежат вам. Вот почему мы позаботились о том, чтобы у вас были четкие возможности выбора:

Вы решаете, какой информацией поделиться с нами

Вы можете передумать о том, как мы используем ваши данные, в любое время

Если вы хотите, чтобы мы прекратили использовать вашу информацию, просто напишите нашей команде по конфиденциальности на info@versently.com

Мы всегда запрашиваем ваше явное разрешение перед использованием ваших данных для таких вещей, как маркетинговые рассылки или передача деталей вашим назначенным гидам

Что произойдет, если вы скажете «нет»? Мы уважаем ваше право на конфиденциальность. Однако, если вы решите не делиться определенной информацией или отозвать свое согласие, некоторые функции нашего сервиса могут работать некорректно. Например, мы не сможем забронировать определенные впечатления или предоставить персонализированные рекомендации.

Запись и мониторинг для улучшения обслуживания

Почему мы иногда записываем разговоры? Чтобы обеспечить вам наилучший опыт взаимодействия с вашими туристическими гидами, мы иногда отслеживаем и записываем разговоры между путешественниками и гидами. Это помогает нам:

Поддерживать высокие стандарты качества обслуживания

Обучать наших гидов лучше обслуживать вас

Решать любые проблемы, которые могут возникнуть во время ваших путешествий

Постоянно улучшать нашу платформу на основе реальных отзывов

Ваши права в отношении мониторинга Мы верим в прозрачность, поэтому вот как мы обрабатываем мониторинг разговоров:

Все отслеживаемые разговоры обрабатываются в соответствии с нашей строгой Политикой конфиденциальности

Помните, вы контролируете ситуацию. Независимо от того, являетесь ли вы путешественником или гидом по стилю жизни, если у вас есть вопросы о нашей практике конфиденциальности или вы хотите отозвать свое согласие по любой причине, наша команда готова помочь. Просто свяжитесь с нами по адресу info@versently.com, и мы вместе решим вашу проблему

Суть

Мы разработали эти политики, чтобы защитить вас, предоставляя вам опыт услуг консьержа через нашу платформу. Мы собираем и используем только ту информацию, которая действительно помогает нам лучше служить вам, и мы стремимся сохранять ваши данные в безопасности. Ваше доверие важно для нас, и мы усердно работаем каждый день, чтобы заслужить и поддерживать его.

Используя услуги Versently, вы сообщаете нам, что понимаете и соглашаетесь с этими практиками. Спасибо, что выбрали Versently для вашего досуга.