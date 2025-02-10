Профиль
Ваш гид по стилю жизни в Дубае

Сервис эстетических встреч и культурного досуга: гиды, маршруты и атмосфера — в одном приложении

Новый уровень услуг для отдыха, где продумана каждая деталь

Всё для вашего идеального досуга — в одном месте

  • (1)

    Топ-локации

    Мы отбираем заведения по самым высоким стандартам, включая звезды Мишлен, чтобы вы исследовали лучшие гастрономические и культурные места города. В приложении легко найти подходящий для себя маршрут, который откроет для вас новые ощущения.

  • (2)

    Опытные гиды

    Гиды Versently разбираются в самых разных сферах — от искусства и архитектуры до гастрономии и культуры городов. Хотите ли вы живую беседу или спокойную прогулку, они создадут нужную атмосферу и сделают ваше время по-настоящему ценным.

  • (3)

    Личные водители

    С Versently вы будете перемещаться по городу на автомобилях премиум-класса с максимальным комфортом и безопасностью. Наши водители — тактичные и опытные профессионалы, отвечающие за плавность вашей поездки.

Позвольте себе больше свободы с персональным менеджером

Идеальное сочетание консьерж-услуг премиум-класса и поддержка личного менеджера для профессионального решения всех ваших вопросов и потребностей

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ VERSENTLY

В нашем мобильном приложении вы можете организовать эксклюзивный досуг в сопровождении моделей различных форматов: ужин в ресторане, игра в гольф, поход в театр. Также в диалогах будет доступен «личный помощник», к которому можно обратиться по любому вопросу.

Скачать

Ваше время и ценные моменты — наш приоритет

  • Качественные мэтчи

    Выберите гида с опытом в вашей области интересов: общайтесь на разные темы и расширяйте круг общения.

  • Гибкий выбор

    Создайте свой идеальный досуг: авто с личным водителем, собеседник и локации под настроение.

  • Удобство в планировании

    Договоритесь о времени с вашим гидом, остальные детали мы оперативно подстроим под вас.

  • Гарантированная безопасность

    Мы тщательно отбираем гидов, чтобы они обладали не только профессиональными навыками, но и эмоциональным интеллектом для внимательного и открытого общения.

  • Безлимитная поддержка

    Откройте доступ к персональному менеджеру и делегируйте любые задачи с уверенностью, что они будут выполнены правильно. Будьте спокойны, пока помощник предоставляет вам исключительный сервис.

БЛОГ О ОБРАЗЕ ЖИЗНИ, КОТОРЫЙ ВЫ ЗАСЛУЖИВАЕТЕ

Наш обзор самых ярких мест города, ресторанов мирового класса и автомобилей класса люкс

