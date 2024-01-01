Политика конфиденциальности

1. Термины и определения Компания - VERSENTLY, осуществляющая предпринимательскую деятельность по организации экскурсий. Клиент - любое физическое лицо, принявшее (акцептовавшее) публичную оферту, размещенную на Сайте.

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Политика конфиденциальности персональной информации, далее именуемая 'Политика', применяется ко всей информации, которую Компания может получить о Клиенте во время использования Сайта. Использование Сайта означает безоговорочное согласие Клиента с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Клиент должен воздержаться от использования Сайта.

″Личная информация клиентов, обрабатываемая компанией.

pages.privacy-policy.withinThe 2.2. Настоящая Политика применяется только к информации, обрабатываемой в процессе использования Сайта, не контролирует и не несет ответственности за обработку информации сторонними сайтами, на которые Клиент может перейти по ссылкам, доступным на Сайте, в том числе в результатах поиска. 2.3. Компания оставляет за собой право проверять достоверность персональной информации, предоставленной Клиентом. Однако Компания исходит из того, что Клиент предоставляет достоверную и достаточную информацию и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. 3. Цель обработки персональных данных клиента 3.1. Компания собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для надлежащего оказания услуг в соответствии с положениями публичной оферты, размещенной на Сайте. 3.2. Компания обрабатывает персональную информацию Клиентов в следующих целях: 3.2.1. Идентификация стороны в рамках заключения Соглашения; 3.2.2. Связь с Клиентом, в том числе направление уведомлений, запросов и информации относительно условий Договора, а также обработка запросов и заявок Клиента; 3.2.3. Улучшение качества Сайта, удобства его использования; pages.privacy-policy.conductingStatistical 4. Условия обработки персональных данных клиентов и их передачи третьим лицам 4.1. Компания хранит персональную информацию Клиентов в соответствии с требованиями законодательства. 4.2. В отношении персональной информации Клиентов соблюдается ее конфиденциальность, за исключением случаев, когда Клиент добровольно предоставляет информацию о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. 4.3. Компания имеет право передавать персональную информацию Клиента третьим лицам в следующих случаях: 4.3.1. Клиент дал согласие на такие действия; 4.3.2. Передача необходима для выполнения условий Соглашения с Клиентом; 4.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленного законом порядка; 4.3.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или частично), при этом приобретатель передает все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики в отношении полученной им персональной информации; 4.3.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или частично), при этом приобретатель передает все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики в отношении полученной им персональной информации;

4.4. При обработке персональных данных Клиентов Компания руководствуется Федеральным законом Российской Федерации № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года 'О персональных данных'

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5.1. Клиент может изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию или ее часть.

5.2. Право, предусмотренное пунктом 5.1. настоящей Политики, может быть ограничено в соответствии с требованиями законодательства. В частности, такие ограничения могут предусматривать обязанность Компании хранить измененную или удаленную Клиентом информацию в течение установленного законом срока, а также передавать такую информацию в установленном законом порядке в государственный орган.

6. Меры по защите личной информации клиентов

6.1. Компания принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации Клиентов от несанкционированного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц, включая меры по безопасной передаче данных с использованием современных методов шифрования.

7. Изменения в политике конфиденциальности.

7.1. Компания оставляет за собой право вносить изменения в настоящую Политику