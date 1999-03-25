Дополнительная политика конфиденциальности для гидов

Что делает Versently

Versently - это компания свободной зоны, базирующаяся в Дубае, которая управляет глобальной платформой/агрегатором, соединяющим местных гидов по образу жизни и водителей по всему миру с путешественниками, ищущими курируемые впечатления - такие как эксклюзивные ужины, гольф-мероприятия, культурные визиты и персонализированные туры. Будучи гидом на нашей платформе, именно вы предоставляете эти специализированные услуги путешественникам, независимо от того, находитесь ли вы в Дубае, Париже, Токио или anywhere else в мире.

Информация, которую мы собираем о вас как о гиде

Вся информация, которую мы собираем, поступает непосредственно от вас через наше встроенное чат-приложение. Вы предоставляете эту информацию добровольно в процессе настройки и использования вашего профиля гида:



Ваш профессиональный профиль: Вы сообщаете нам ваше имя, контактные данные, загружаете фотографию профиля и описываете ваши профессиональные интересы или специализации (например, 'эксперт по изысканной кухне' или 'гид по культурной истории') через наш чат-интерфейс. Это помогает нам продвигать ваши услуги по всему миру и соединять вас с путешественниками, посещающими ваш регион.



Местоположение и доступность: Вы делитесь вашим общим местоположением и районами обслуживания через чат, и с вашего разрешения, вы можете предоставить ваше точное местоположение, когда активно проводите экскурсии для путешественников. Это помогает нам показывать вам nearby возможности для бронирования и enables реальную координацию во время впечатлений, независимо от того, в каком городе или стране вы находитесь.



Платежная информация: Вы предоставляете ваши банковские реквизиты через нашу безопасную чат-систему, чтобы мы могли оплачивать ваши услуги. Поскольку сессии гидов, по-видимому, начинаются от [-] дирхамов ОАЭ и выше (хотя это может варьироваться в зависимости от местоположения), надежная платежная информация essential для наших глобальных операций. Versently удерживает комиссию 30% от цены бронирования.



Ваша активность на платформе: В ходе ongoing чат-бесед вы делитесь обновлениями о путешественниках, с которыми вы connect, вашем опыте бронирования и взаимодействуете как с путешественниками, так и с нашей системой из wherever вы находитесь.



Детали услуг: Вы описываете впечатления, которые вы предоставляете в вашем городе, заведения, которые вы рекомендуете, ваши местные специализации и делитесь деталями о ваших сессиях с путешественниками - все через нашу чат-платформу.

Как мы используем вашу информацию

Кто получает вашу информацию

Информация, которой вы поделились через наш чат, не остается только у нас:

Международные путешественники, которые бронируют вас, получают relevant детали о вашем опыте и местных услугах, которые вы описали

Глобальные платежные процессоры, которые обрабатывают международные транзакции на основе предоставленных вами банковских реквизитов

Маркетинговые партнеры по всему миру, которые помогают продвигать описанные вами услуги гида

Законные органы, когда этого требует закон свободной зоны в ОАЭ, вашей местной юрисдикции или на международном уровне

Ваши права как гида

В соответствии с законами о защите данных ОАЭ (PDPL), международными regulations (такими как GDPR для европейских гидов) и нашими требованиями соответствия свободной зоны, вы можете:

Получить доступ к вашим данным и загрузить всю информацию, которой вы поделились через чат

Исправить ошибки в вашем профиле или записях путем обновления через чат

Удалить ваш аккаунт и все связанные данные чатов

Отказаться от определенных маркетинговых активностей

Возразить против specific использований предоставленной вами информации

Отозвать согласие на вещи, на которые вы ранее соглашались через чат

Права могут варьироваться в зависимости от вашего местоположения и применимых местных законов.

Как долго мы храним ваши данные

Мы храним информацию, которой вы поделились через чат, пока вы являетесь активным гидом на нашей платформе, плюс дополнительное время для юридических и бизнес-требований. Как компания свободной зоны ОАЭ, работающая глобально, мы храним записи о транзакциях в течение 5 лет, как того требует закон ОАЭ, и можем быть вынуждены соблюдать более длительные сроки хранения в других юрисдикциях. Если вы попросите нас удалить ваши данные, мы обработаем запрос в течение 15 календарных дней, если мы не обязаны legally хранить определенные записи.

Безопасность и международные передачи

Вся информация, которой вы делитесь через наше чат-приложение, шифруется и хранится на серверах в ОАЭ в пределах нашей юрисдикции свободной зоны. Поскольку мы работаем по всему миру, мы regularly передаем данные internationally, чтобы соединять гидов с путешественниками, обрабатывать платежи и предоставлять услуги. Мы следуем надлежащим юридическим процедурам, включая стандартные договорные clauses и другие safeguards для защиты вашей информации во время международных передач.

Суть

Как гиду, работающему с нами, всё, что мы о вас знаем, поступает из того, что вы выбираете shared через наше чат-приложение. Мы используем эту самостоятельно предоставленную информацию для создания вашего профиля, сопоставления вас с подходящими международными путешественниками и помощи в развитии вашего бизнеса через нашу глобальную платформу. Работа в качестве компании свободной зоны ОАЭ дает нам regulatory преимущества при сохранении стандартов защиты данных, соответствующих международным требованиям.



Поскольку вы контролируете, какой информацией делиться через чат, вы имеете significant контроль над вашими данными. Однако once вы предоставляете информацию, чтобы помочь путешественникам понять ваши местные услуги и опыт, эта информация становится частью экосистемы нашей глобальной платформы для facilitates успешных совпадений и бронирований с посетителями вашего региона со всего мира.