Регулярные фото и видеосъёмки в стиле Versently

Публикации в социальных сетях и на сайте Versently с отметкой вашего профиля

Приглашения на частные мероприятия бренда

Доступ к нашей консьерж-службе

Взаимное продвижение: вы становитесь лицом бренда, а мы увеличиваем вашу узнаваемость через наш веб-сайт и социальные сети.