Персональный лайфстайл-менеджер для нового уровня комфорта в Дубае
Откройте безграничные возможности с помощью личного менеджера и делегируйте ему любые задачи
Ambassador
- Регулярные фото и видеосъёмки в стиле Versently
- Публикации в социальных сетях и на сайте Versently с отметкой вашего профиля
- Приглашения на частные мероприятия бренда
- Доступ к нашей консьерж-службе
- Взаимное продвижение: вы становитесь лицом бренда, а мы увеличиваем вашу узнаваемость через наш веб-сайт и социальные сети.
- Если вы решите стать гидом в Versently, вы получите более высокий процент выплат.
Персональный гид
- Организуйте туры для пользователей и зарабатывайте: минимальная стоимость тура начинается от 300 долларов, а дальше вы устанавливаете свои собственные цены.
- Управляйте своим графиком и сохраняйте полную гибкость
- Знакомьтесь с новыми людьми и работайте с элитной аудиторией
- Статус Versently Lifestyle Guide как части вашего личного бренда