Персональный лайфстайл-менеджер для нового уровня комфорта в Дубае

Откройте безграничные возможности с помощью личного менеджера и делегируйте ему любые задачи

ВЫБЕРИТЕ ФОРМАТ, КОТОРЫЙ ВАМ ПОДХОДИТ ЛУЧШЕ ВСЕГО

Ambassador

Ambassador Icon
  • Регулярные фото и видеосъёмки в стиле Versently
  • Публикации в социальных сетях и на сайте Versently с отметкой вашего профиля
  • Приглашения на частные мероприятия бренда
  • Доступ к нашей консьерж-службе
  • Взаимное продвижение: вы становитесь лицом бренда, а мы увеличиваем вашу узнаваемость через наш веб-сайт и социальные сети.
  • Если вы решите стать гидом в Versently, вы получите более высокий процент выплат.

Персональный гид

Lifestyle Guide Icon
  • Организуйте туры для пользователей и зарабатывайте: минимальная стоимость тура начинается от 300 долларов, а дальше вы устанавливаете свои собственные цены.
  • Управляйте своим графиком и сохраняйте полную гибкость
  • Знакомьтесь с новыми людьми и работайте с элитной аудиторией
  • Статус Versently Lifestyle Guide как части вашего личного бренда
Адрес
Dubai, ABRAJ Center, office 404-85