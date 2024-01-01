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Персональный лайфстайл-менеджер для нового уровня комфорта

Откройте безграничные возможности с помощью личного менеджера и делегируйте ему любые задачи

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Ваш личный менеджер, готовый решить любой вопрос

Мы объединили в одной услуге премиальный консьерж-сервис и персонального ассистента для вашего безграничного комфорта 24/7.

Развлечения и VIP-мероприятия
  • Развлечения VIP-уровня
  • VIP-бронирование и билеты
  • Билеты на открытые и закрытые мероприятия
  • Бронирование яхт и вечеринок
Все сервисы
Аренда и бронирование
  • Бронирование отелей, даже когда все номера заняты
  • Аренда яхт, частных самолетов, вилл и апартаментов
  • Прокат автомобилей класса люкс
  • Аренда джетов
Все сервисы
Решения для бизнеса
  • Бизнес-стратегия
  • Набор персонала
  • Организация деловых мероприятий
  • Юридическое консультирование
  • Аренда офисных помещений
Все сервисы
Управление недвижимостью и инвестирование
  • Консьерж-управление недвижимостью
  • Частный инвестиционный клуб
  • Надзор за ремонтом
  • Хранение ключей
Все сервисы
Здоровье, красота и отдых
  • Бронирование процедур
  • Общение с салонами
  • Различные виды массажа
  • Уход за кожей лица и тела
Все сервисы
Помощь в покупках
  • Подбор одежды и помощь с доставкой
  • Сопровождение стилиста
  • Создание шопинг-маршрутов
Все сервисы

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