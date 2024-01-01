Персональный лайфстайл-менеджер для нового уровня комфорта
Откройте безграничные возможности с помощью личного менеджера и делегируйте ему любые задачиОткрыть доступ
Ваш личный менеджер, готовый решить любой вопрос
Мы объединили в одной услуге премиальный консьерж-сервис и персонального ассистента для вашего безграничного комфорта 24/7.
Развлечения и VIP-мероприятия
- Развлечения VIP-уровня
- VIP-бронирование и билеты
- Билеты на открытые и закрытые мероприятия
- Бронирование яхт и вечеринок
Аренда и бронирование
- Бронирование отелей, даже когда все номера заняты
- Аренда яхт, частных самолетов, вилл и апартаментов
- Прокат автомобилей класса люкс
- Аренда джетов
Решения для бизнеса
- Бизнес-стратегия
- Набор персонала
- Организация деловых мероприятий
- Юридическое консультирование
- Аренда офисных помещений
Управление недвижимостью и инвестирование
- Консьерж-управление недвижимостью
- Частный инвестиционный клуб
- Надзор за ремонтом
- Хранение ключей
Здоровье, красота и отдых
- Бронирование процедур
- Общение с салонами
- Различные виды массажа
- Уход за кожей лица и тела
Помощь в покупках
- Подбор одежды и помощь с доставкой
- Сопровождение стилиста
- Создание шопинг-маршрутов