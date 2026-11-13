С наступлением зимы в Северном полушарии значительная часть международного чартерного флота перемещается в более тёплые широты. Карибские острова, мелководные акватории Багам, Андаманское море и Персидский залив предлагают совершенно разные возможности для зимнего отдыха на борту частной яхты.

Привлекательность этих направлений заключается не только в тёплой погоде. Одни известны праздничной атмосферой, оживлённой светской жизнью, востребованными маринами и ресторанами на побережье. Другие привлекают уединёнными бухтами, прозрачной мелководной водой и необычными природными ландшафтами. Выбор зависит от предпочтений гостей, характеристик судна и погодных условий в запланированные даты.

В этом обзоре собраны четыре популярных направления для зимнего яхтенного отдыха с декабря по март. Рассказываем об особенностях каждого региона, лучших местах для круизов, сезонных условиях и нюансах, которые стоит учитывать при планировании маршрута.

Карибские острова и Сен-Бартелеми: праздничная атмосфера и островные маршруты

Особенности направления: КАРИБСКИЕ ОСТРОВА И ПОДВЕТРЕННЫЕ ОСТРОВА

Лучший сезон для круизов: с декабря по апрель. Наибольший спрос приходится на рождественские и новогодние праздники.

Основные направления: Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Ангилья и Британские Виргинские острова.

Характер отдыха: светские мероприятия, пляжные клубы, рестораны высокой кухни и переходы между островами с остановками в защищённых бухтах.

Интересные места: гавань Густавия на Сен-Бартелеми, залив Рандеву на Ангилье, остров Джост-Ван-Дайк и остров Верджин-Горда на Британских Виргинских островах.

Праздничный сезон в открытом море

Карибский бассейн — один из наиболее востребованных регионов для зимних яхтенных путешествий. Особенно оживлённая атмосфера устанавливается на Подветренных островах в период Рождества и Нового года. В центре внимания оказывается Сен-Бартелеми, где в праздничные недели собирается международное яхтенное сообщество. Гавань Густавия, рестораны и пляжные клубы привлекают гостей со всего мира, а историческая застройка города с французским и шведским наследием придаёт острову особый характер.

В праздничный период в Густавии и на прилегающих рейдах собирается множество моторных и парусных яхт. Однако привлекательность острова не ограничивается светской жизнью: гости могут провести день в пляжном клубе, прогуляться по бутикам и художественным галереям Густавии или отправиться на частный ужин в один из местных ресторанов.

Соседние Сен-Мартен и Ангилья предлагают другой ритм отдыха. На Сен-Мартене представлен широкий выбор ресторанов, магазинов для пополнения запасов и яхтенной инфраструктуры. Ангилья известна протяжёнными пляжами и спокойной атмосферой побережья. Благодаря этому маршрут можно построить так, чтобы чередовать оживлённые вечера с тихими стоянками у берега.

Британские Виргинские острова, расположенные юго-восточнее, подходят для более спокойного плавания. Пролив Сэр-Фрэнсиса Дрейка проходит между островом Тортола и цепочкой небольших островов, образуя сеть маршрутов с многочисленными бухтами и укромными стоянками. Джост-Ван-Дайк известен непринуждённой атмосферой пляжных заведений, а Верджин-Горда привлекает необычным побережьем и природной достопримечательностью The Baths — участком с огромными гранитными валунами, естественными бассейнами и узкими проходами между скалами.

Что важно учесть при планировании: в период Рождества и Нового года Густавия особенно загружена. При этом яхтам не следует рассчитывать на возможность заранее забронировать место у причала: стоянки распределяет порт, а подтверждение швартовки зависит от наличия свободных мест и обычно происходит в день прибытия. Местный яхтенный агент может передать информацию о предполагаемом времени захода и согласовать необходимые формальности, но не гарантирует получение места. Поэтому в праздничные недели особенно важно предусмотреть запасной план стоянки и гибкий маршрут.

При переходах между островами также необходимо учитывать пограничные формальности. Например, яхты, прибывающие на Британские Виргинские острова, должны пройти таможенный и иммиграционный контроль в одном из официальных пунктов въезда.

Эксумы, Багамы: бирюзовые отмели и уединённые бухты

Особенности направления: ЭКСУМЫ, БАГАМСКИЕ ОСТРОВА

Лучший сезон для круизов: с ноября по апрель, хотя зимой возможны периоды усиления ветра и похолодания.

Основные точки маршрута: Нассау, Хайборн-Кей, Уордерик-Уэллс, Стэниел-Кей и остров Грейт-Эксума.

Характер отдыха: исследование мелководных акваторий, уединённые пляжи, защищённые стоянки и наблюдение за морской фауной.

Интересные места: остров Компасс-Кей, грот Тандерболл и национальный парк Exuma Cays Land and Sea Park.

Путешествие среди Багамских островов

Эксумы — цепочка островов и небольших коралловых островков, протянувшаяся более чем на 120 морских миль между мелководьями Большой Багамской банки и глубоководной частью пролива Эксума-Саунд. Прозрачная бирюзовая вода, пляжи с белым песком и многочисленные укромные бухты делают этот регион особенно привлекательным для тех, кто предпочитает уединение и отдых на природе.

Маршрут обычно начинается в Нассау и продолжается на юг, к Хайборн-Кей, Уордерик-Уэллс и Стэниел-Кей. При желании путешествие можно продлить до острова Грейт-Эксума. Конкретный путь зависит от осадки яхты, её скорости, погоды и времени, которое гости планируют провести в каждой точке.

На Эксумских островах можно не только отдыхать на пляжах. У Компасс-Кей гости могут наблюдать за акулами-няньками в районе местной марины. Неподалёку от Стэниел-Кей находится известный грот Тандерболл — место для снорклинга, где через подводный проход можно попасть в известную известняковую пещеру. Национальный парк Exuma Cays Land and Sea Park, расположенный в районе Уордерик-Уэллс, охраняет обширные морские экосистемы. Здесь можно исследовать коралловые рифы, мангровые заросли и пляжи. Это охраняемая территория, где запрещена рыбалка; при посещении также необходимо соблюдать правила использования буёв, стоянки на якоре и доступа к отдельным участкам.

Мелководья — одна из главных особенностей региона, но они же определяют требования к планированию маршрута. Глубина может заметно меняться даже на небольшом расстоянии, поэтому необходимо учитывать приливы и отливы, обозначенные на картах фарватеры и местные условия. Некоторые бухты и стоянки доступны не для всех яхт: возможности захода во многом зависят от осадки судна.

Что важно учесть при планировании: для безопасного плавания среди багамских отмелей, рифов и приливных проходов необходим капитан, хорошо знакомый с местными водами. При выборе маршрута и ночных стоянок учитывают осадку яхты, а прогноз погоды и приливов проверяют на протяжении всего путешествия. Зимой холодные атмосферные фронты могут приносить сильные северные ветры и ухудшение состояния моря. Поэтому лучше предусмотреть возможность менять последовательность остановок. Тендер позволяет добираться до мелководных пляжей и труднодоступных участков, если это допускают местные правила и погодные условия.

Пхукет и Андаманское море: известняковые скалы и тропические острова

Особенности направления: ПХУКЕТ И АНДАМАНСКОЕ МОРЕ

Лучший сезон для круизов: с ноября по апрель. Наиболее благоприятные условия на западном побережье Таиланда обычно складываются с декабря по март.

Основные яхтенные марины: Ao Po Grand Marina и Phuket Yacht Haven.

Районы плавания: залив Пхангнга, Краби, острова Пхи-Пхи и Симиланские острова.

Характер отдыха: исследование островов, снорклинг и дайвинг, необычные прибрежные пейзажи и отдых на курортах.

Интересные места: известняковые скалы залива Пхангнга, остров Пхи-Пхи-Лей и Симиланские острова в период их сезонного открытия.

От скрытых лагун до удалённых островов

Андаманское море предлагает совершенно иной формат яхтенного отдыха по сравнению с Карибским бассейном и Средиземноморьем. Тропические острова, отвесные известняковые скалы и богатый подводный мир сочетаются здесь с развитой курортной инфраструктурой. Главной отправной точкой для яхтенных путешествий в регионе служит Пхукет, где расположены оборудованные марины и откуда удобно планировать маршруты вдоль западного побережья Таиланда.

Один из самых узнаваемых природных ландшафтов региона — залив Пхангнга. Высокие известняковые скалы поднимаются прямо из зелёной воды, образуя живописные проходы и закрытые лагуны. Исследовать их удобнее на тендере или каяке: в некоторых местах есть морские пещеры и внутренние лагуны, известные как хонги, куда сама яхта зайти не может. Возможность попасть в отдельные пещеры и лагуны зависит от уровня воды и приливов.

Южнее расположены острова Пхи-Пхи, известные отвесными скалами, пляжами и прозрачными бухтами. Особенно примечателен остров Пхи-Пхи-Лей с его известняковыми образованиями и бухтой Майя-Бэй. При этом посещение отдельных пляжей и охраняемых природных территорий регулируется местными правилами и может ограничиваться в определённые периоды.

Для любителей дайвинга и снорклинга особый интерес представляют Симиланские острова. Гранитные валуны, коралловые рифы и разнообразие морской жизни сделали их одним из самых известных мест для подводного плавания в Андаманском море. Однако острова входят в состав национального парка, который ежегодно закрывается на часть года. В сезоне 2026–2027 посещение парка запланировано с 15 октября 2026 года по 15 мая 2027 года. Доступ, разрешённые виды активности и порядок посещения регулируются администрацией парка и могут меняться.

Побережье Пхукета предлагает и другие возможности для отдыха. Дни на яхте можно дополнить посещением курортных ресторанов, спа-центров и частными мероприятиями в известных гостиничных комплексах острова.

Что важно учесть при планировании: наиболее благоприятный период для круизов вдоль Андаманского побережья обычно продолжается с ноября по апрель. Декабрь–март — особенно популярное время, однако спокойное море и ясное небо нельзя гарантировать на каждый день. Переходы в открытом море, высадки на тендере и посещение удалённых островов необходимо планировать с учётом актуального прогноза. При составлении маршрута через национальные парки также учитывают сезонные ограничения, разрешения и природоохранные правила. Местный яхтенный агент поможет согласовать действующие требования к заходу и посещению охраняемых территорий.

Дубай и Персидский залив: яхтенная инфраструктура и впечатляющие морские пейзажи

Особенности направления: ДУБАЙ И ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ

Лучший сезон для круизов: с ноября по март, когда температура воздуха становится комфортнее для отдыха на открытом воздухе.

Основные яхтенные марины: Dubai Harbour и Mina Rashid в Дубае; Yas Marina в Абу-Даби.

Характер отдыха: прогулки вдоль городской набережной, современные яхтенные марины, рестораны у воды и более продолжительные маршруты по региону.

Интересные места: побережье Пальмы Джумейра, район отеля Burj Al Arab, архипелаг The World Islands и полуостров Мусандам в Омане.

Городские панорамы и путешествия вдоль побережья

Персидский залив стал одним из заметных зимних направлений международного яхтенного сообщества. Дубай сочетает развитую инфраструктуру для крупных яхт с удобным доступом к побережью, ресторанам высокого уровня и разнообразным услугам на берегу.

Dubai Harbour — одна из крупнейших яхтенных гаваней региона. Она располагает специально оборудованными причалами для суперъяхт длиной до 160 метров. Ещё одна известная марина — Mina Rashid, входящая в сеть P&O Marinas. Обе площадки подходят для крупных судов, которым необходимы просторные места для стоянки и доступ к профессиональному обслуживанию.

Другие марины ориентированы на иные категории судов. Например, Bvlgari Marina на острове Джумейра-Бэй — камерная гавань на 46 мест для яхт длиной от 10 до 40 метров. Она больше подходит для небольших судов, чем для крупнейших суперъяхт. Yas Marina, в свою очередь, расположена не в Дубае, а в Абу-Даби, и может стать частью более продолжительного маршрута по Объединённым Арабским Эмиратам.

Во время круиза вдоль побережья Дубая с воды открываются виды на Пальму Джумейра, отель Burj Al Arab и искусственный архипелаг The World Islands. Программу на берегу можно дополнить посещением ресторанов у воды, пляжных клубов, магазинов и культурных достопримечательностей города.

Для тех, кто хочет сменить городской пейзаж на более уединённую природную обстановку, маршрут можно продолжить в сторону полуострова Мусандам в Омане. Его горные склоны, отвесные скалы и глубокие морские заливы создают впечатляющий контраст с современной архитектурой Дубая. Этот регион часто называют «норвежскими фьордами Ближнего Востока». Здесь можно совершать живописные морские переходы, купаться и исследовать более спокойные участки побережья — с учётом местных правил доступа и навигационных требований.

Зима считается наиболее комфортным временем для отдыха на открытом воздухе в Дубае. По данным Visit Dubai, средняя температура воздуха составляет около 24°C в декабре, 21°C в январе, 22°C в феврале и 24°C в марте. Это средние показатели для города, а не гарантия определённой температуры воды: условия непосредственно в море могут меняться в зависимости от ветра и погоды.

Что важно учесть при планировании: переход из вод ОАЭ в район Мусандама предполагает заход в юрисдикцию Омана. Для иностранных судов, следующих через территориальные воды страны, действуют местные требования к получению навигационного разрешения. Согласно постановлению Министерства Омана № 30/2026, заявление на получение такого разрешения необходимо подать через судового агента не менее чем за три дня до входа в территориальные воды. К заявлению прилагаются документы на судно и подтверждение страхования. После этого компетентные органы рассматривают полный пакет документов. В зависимости от маршрута и статуса судна могут потребоваться и другие таможенные, иммиграционные и портовые формальности. Все процедуры следует согласовать заранее с местным агентом.

Как выбрать направление для зимнего отдыха на частной яхте

Выбор региона зависит от того, какое сочетание светской жизни, уединения, природных пейзажей, яхтенной инфраструктуры и берегового отдыха предпочитают гости. Ниже — краткое сравнение четырёх направлений, которое поможет определиться с маршрутом.

Для праздничных мероприятий и насыщенной светской жизни

Подходящее направление: Сен-Бартелеми и соседние острова Карибского бассейна.

Карибы подойдут тем, кто хочет сочетать отдых на борту с посещением пляжных клубов, ресторанов и сезонных мероприятий. Особенно востребован Сен-Бартелеми в период Рождества и Нового года, а Сен-Мартен и Ангилья позволяют сделать путешествие более разнообразным.

Для уединения и исследования мелководных акваторий

Подходящее направление: Эксумы, Багамские острова.

Эксумы привлекают гостей, которым интересны уединённые пляжи, прозрачная мелководная вода и отдых вдали от оживлённых курортов. При этом маршрут необходимо тщательно согласовать с осадкой яхты и приливными условиями, предусмотрев возможность корректировки из-за погоды.

Для тропической природы и морских развлечений

Подходящее направление: Пхукет и Андаманское море.

Таиланд предлагает сочетание необычных известняковых ландшафтов, путешествий между островами, снорклинга, дайвинга и отдыха на курортах. Это направление особенно интересно тем, кто предпочитает насыщенную программу, однако посещение охраняемых островов нужно планировать с учётом сезонных ограничений.

Для современной яхтенной инфраструктуры и городского отдыха

Подходящее направление: Дубай и побережье ОАЭ.

Дубай подойдёт тем, кому важны крупные яхтенные марины, рестораны, удобные перелёты частной авиацией и возможности для отдыха в городе. Более продолжительные маршруты могут включать Абу-Даби, а при наличии необходимых разрешений — полуостров Мусандам в Омане.

Организация зимнего яхтенного путешествия с Versently

Удачное зимнее путешествие на суперъяхте начинается с выбора направления, которое соответствует пожеланиям гостей и характеристикам судна. Длина и осадка яхты, дальность плавания, оснащение и возможности экипажа влияют на то, какие маршруты можно включить в программу. До окончательного согласования путешествия также необходимо учесть сезонную погоду, доступность стоянок, местные навигационные правила и ограничения на посещение охраняемых природных территорий.

Versently занимается организацией индивидуальных яхтенных путешествий и комплексным сопровождением клиентов. Наша команда помогает координировать основные составляющие поездки:

Подбор яхты: поиск моторных и парусных яхт с учётом направления, количества гостей и предпочтительного формата отдыха. При выборе учитываются осадка, дальность плавания, оснащение и возможности экипажа.

Организация стоянок и портовых формальностей: взаимодействие с маринами, портовыми службами и местными яхтенными агентами, согласование запросов на швартовку, оформление прибытия и необходимых морских документов.

Разработка индивидуального маршрута: планирование переходов с учётом интересов гостей, сезонных погодных условий, навигационных ограничений, подходящих мест для стоянки и возможностей для отдыха на берегу.

Организация отдыха на берегу: бронирование частных ужинов, посещения пляжных клубов и курортов, спа-программ и других мероприятий с учётом особенностей выбранного региона.

Транспортное и личное сопровождение: координация перелётов частной авиацией, наземных трансферов, снабжения яхты и индивидуальных пожеланий гостей к отдыху на борту.

От праздничной атмосферы Сен-Бартелеми до уединённых бухт Багам, тропических пейзажей Таиланда и современных яхтенных гаваней Дубая — у каждого зимнего направления свой характер и свои особенности организации путешествия.

Чтобы обсудить индивидуальный маршрут для зимнего отдыха на суперъяхте, свяжитесь с командой Versently.