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Экскурсии с моделями

Создайте эксклюзивный досуг в несколько кликов

VERSENTLY — отличный способ с удовольствием провести время в приятной компании, посетив лучшие места города: рестораны, ночные заведения, музеи и достопримечательности.

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Экскурсии от VERSENTLY

Лучшее время для себя

VERSENTLY — это прекрасный досуг и новые знакомства

  • Максимальный комфорт
    Автомобили бизнес-класса с личным водителем для комфортного передвижения по городу
  • Модели
    Беззаботное времяпровождение или приятное общение за ужином в ресторане. Модели VERSENTLY с удовольствием составят вам приятную компанию в лучших местах города
  • Любые локации
    Рестораны, музеи, галереи и ночные заведения города

Гиды модельной внешности

Элегантность и изысканность — это не только про внешний вид наших гидов, это описание вашей экскурсии от VERSENTLY

Рестораны

Престижные рестораны на любой вкус, где для вас уже забронирован столик

Ночные заведения

Модные ночные места города, где вы получите яркие эмоции

Музеи и Галереи

Легендарные галереи и современные интересные музеи города, которые стоит посетить

Всё заранее подготовлено

Атмосферные локации и культовые места города, персональные гиды и автомобиль бизнес-класса с водителем

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Большой выбор гидов для приятной компании

Вас ждут гиды с разными увлечениями и интересами

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Быстро и просто

После оформления заказа вы получаете подтверждение и ожидаете личного водителя и гида в назначенное время

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