Экскурсии от VERSENTLY
Лучшее время для себя
VERSENTLY — это прекрасный досуг и новые знакомства
- Максимальный комфортАвтомобили бизнес-класса с личным водителем для комфортного передвижения по городу
- МоделиБеззаботное времяпровождение или приятное общение за ужином в ресторане. Модели VERSENTLY с удовольствием составят вам приятную компанию в лучших местах города
- Любые локацииРестораны, музеи, галереи и ночные заведения города
Гиды модельной внешности
Элегантность и изысканность — это не только про внешний вид наших гидов, это описание вашей экскурсии от VERSENTLY
Рестораны
Престижные рестораны на любой вкус, где для вас уже забронирован столик
Ночные заведения
Модные ночные места города, где вы получите яркие эмоции
Музеи и Галереи
Легендарные галереи и современные интересные музеи города, которые стоит посетить
Всё заранее подготовлено
Атмосферные локации и культовые места города, персональные гиды и автомобиль бизнес-класса с водителемУзнать больше
Большой выбор гидов для приятной компании
Вас ждут гиды с разными увлечениями и интересамиУзнать больше