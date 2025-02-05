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Наследие кошачьего величия

История этих стражей начинается с XVIII века, когда Екатерина Великая повелела поселить в Зимнем дворце кошек, чтобы защитить коллекцию от крыс. С тех пор коты стали частью петербургской аристократии: утонченные, умные, гордые.

Они пережили смену эпох, революционных и даже блокаду Ленинграда. После войны их вновь привезли в музей, и они снова заняли свои посты, как будто никогда не покидали их.

Стражи в тени великих полотен

Сегодня эрмитажные коты — это не просто музейные обитатели, а настоящая институция. Их здесь несколько десятков, и у каждого — свой характер, свои привычки, своя территория.

Их главная миссия остается неизменной: охранять Эрмитаж от грызунов. Крысы — древние враги искусства, ведь они способны уничтожить не только зерно, но и книги, холсты, деревянные рамы.

Призрачные хранители музея

Посетители музея редко видят их, но сотрудники знают всех по именам. Их судьбы бывают разными. Кто-то остается в Эрмитаже на всю жизнь, кто-то находит дом среди любителей искусства, ведь музей организует «усыновления» своих котов. Но всех их объединяет одно — они не просто живут здесь, они принадлежат этому месту, вплетаясь в его атмосферу так же естественно, как приглушенный свет на картинах старых мастеров.

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