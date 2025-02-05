Несмотря на годы во Франции, он оставался верен русской кухне. На его столе были расстегаи с рыбой, наваристая уха, простая, но душевная каша. Однако французская гастрономия также покорила его: он ценил паштеты, изысканные соусы и особенно цыпленка с трюфелями под терпким вином.

Чай для Тургенева был философией. Он любил его крепким, обжигающим, сопровождаемым домашним вареньем, словно в каждой чашке находя отражение размышлений о России.

Пищевые предпочтения писателя находили отражение в его книгах. В «Отцах и детях» застолье становится ареной столкновения эпох, а в «Записках охотника» крестьянская еда наполняет повествование теплотой и поэзией.

Тургеневский стол — это сплетение двух миров: русская каша и французское вино, простота и утонченность, как и в его судьбе, как в его литературе