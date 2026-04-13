Birds in Dubai
About
A chic restaurant that combines a show club with world-class dining and theatre. The menu offers exquisite international cuisine and unique show programmes.
Features
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка
Валет-паркинг
Посадочные места
Панорамный вид
Contacts
Valet parking available at P4, The Address Downtown Burj Dubai - 63rd floor - Burj Khalifa - Downtown Dubai - Dubai
Extra Info
HOURS
Tuesday 16:00 - 01:00
Wednesday 16:00 - 01:00
Thursday 16:00 - 01:00
Friday 16:00 - 01:00
Saturday 16:00 - 01:00