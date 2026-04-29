Nardis Jazz Club in Istanbul
About
Nardis Jazz Club is a cozy, intimate venue located near Galata Tower and is the place to be for jazz lovers. Featuring live performances by local and international jazz musicians, the club offers a laid-back atmosphere where you can enjoy a night of smooth tunes and expertly crafted cocktails.
Features
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Contacts
Bereketzade, Galata Kulesi Sk. No:8, 34421 Beyoğlu/İstanbul
Extra Info
HOURS
Monday 20:30 - 00:00
Tuesday 20:30 - 00:00
Wednesday 20:30 - 00:00
Thursday 20:30 - 00:00
Friday 20:30 - 00:00
Saturday 20:30 - 00:00