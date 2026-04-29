Nicole in Istanbul
Located in a historic building with a terrace overlooking the Old Town and the Princes' Islands, Nicole is known for its contemporary Mediterranean cuisine using the freshest local ingredients. The chef's tasting menu is especially popular.
Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Тихая обстановка
Бронирование столов
Tomtom, Tomtom Kaptan Sk. No:18, 34433 Beyoğlu/İstanbul
Tuesday18:30 - 23:30
Wednesday18:30 - 23:30
Thursday18:30 - 23:30
Saturday18:30 - 23:30
Sunday18:30 - 23:30