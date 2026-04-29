Banyan in Istanbul
Overlooking the Bosphorus, Banyan combines Asian fusion cuisine with an elegant setting. Known for its creative dishes and stunning views, the restaurant offers a unique dining experience where «food for the soul» meets the vibrant ambiance of Istanbul.
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Веганские блюда
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Yıldız Muallim Naci Caddesi &, Salhane Sk. No:3, 34347 Beşiktaş/İstanbul
HOURS
Monday 15:00 - 01:00
Tuesday 15:00 - 01:00
Wednesday 15:00 - 01:00
Thursday 15:00 - 01:00
Friday 15:00 - 01:00
Saturday 15:00 - 01:00
Sunday 15:00 - 01:00