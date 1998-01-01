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Museum of Islamic Art Malaysia in Kuala Lumpur

Museum of Islamic Art Malaysia

About

Opened in 1998, it is the largest Islamic culture centre in Southeast Asia. Located near the Perdana Botanical Gardens, it houses over 7,000 exhibits, including rare Qurans, model mosques, and textiles, divided into 12 themed galleries.

Contacts

Islamic Arts Museum Malaysia, Jalan Lembah, Tasik Perdana, 50480 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
+60320927070

Extra Info

HOURS
Monday09:30 - 18:00
Tuesday09:30 - 18:00
Wednesday09:30 - 18:00
Thursday09:30 - 18:00
Friday09:30 - 18:00
Saturday09:30 - 18:00
Sunday09:30 - 18:00