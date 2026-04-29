Zalacaín in Madrid
One of Madrid's most iconic restaurants, Zalacaín was the first restaurant in Spain to receive three Michelin stars. Recently reopened, it continues to offer classic Spanish cuisine with an emphasis on tradition, elegance and impeccable service. Cuisine: Spanish
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Парковка
Валет-паркинг
Посадочные места
C. de Álvarez de Baena, 4, Chamartín, 28006 Madrid
HOURS
Monday13:30 - 23:00
Tuesday13:30 - 23:00
Wednesday13:30 - 23:00
Thursday13:30 - 23:00
Friday13:30 - 23:00
Saturday13:30 - 23:00