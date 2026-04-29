Ramses in Madrid
Designed by Philippe Starck, Ramses is a trendy restaurant serving a mix of Mediterranean and international cuisine. Its stylish interior and lively atmosphere make it a hotspot for Madrid's fashionable crowd. Cuisine: Mediterranean & International
Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Тихая обстановка
Парковка
Pl. de la Independencia, 4, primera planta, Salamanca, 28001 Madrid
Monday 12:00 - 02:00
Tuesday 12:00 - 02:00
Wednesday 12:00 - 02:00
Thursday 12:00 - 02:00
Friday 12:00 - 02:30
Saturday 12:00 - 02:30
Sunday 12:00 - 02:00