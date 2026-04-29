Dani Brasserie in Madrid
About
Located on the rooftop of the Four Seasons Hotel, Dani Brasserie offers modern Andalusian cuisine from renowned chef Dani García. With panoramic views of Madrid and a vibrant atmosphere, it's a top spot for locals and visitors alike. Cuisine: Modern Andalusian
Features
Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Парковка
Contacts
C. de Sevilla, 3, Centro, 28014 Madrid
Extra Info
HOURS
Monday07:00 - 01:00
Tuesday07:00 - 01:00
Wednesday07:00 - 01:00
Thursday07:00 - 01:00
Friday07:00 - 01:00
Saturday07:30 - 01:00
Sunday07:30 - 01:00