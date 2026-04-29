Paco Roncero Restaurante in Madrid
About
Located in the Casino de Madrid, this two-Michelin-starred restaurant is headed by Chef Paco Roncero. The restaurant offers a cutting-edge gastronomic experience with a focus on molecular cuisine and avant-garde techniques. Cuisine: Avant-Garde
Features
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Contacts
C. Alcalá, 15, Centro, 28014 Madrid
Extra Info
HOURS
Tuesday20:00 - 01:00
Wednesday20:00 - 01:00
Thursday13:30 - 01:00
Friday13:30 - 01:00
Saturday13:30 - 01:00