Saddle in Madrid

Saddle

A refined and elegant Michelin-starred restaurant, Saddle offers a contemporary take on classic European cuisine. The luxurious setting and impeccable service make it the perfect choice for a special occasion. Cuisine: Modern European

Посадочные места
Винная карта
Коктейльная карта
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

C. de Amador de los Ríos, 6, Chamberí, 28010 Madrid
+34912163936
www.saddle-madrid.com

Monday 13:30 - 00:30
Tuesday 13:30 - 00:30
Wednesday 13:30 - 00:30
Thursday 13:30 - 00:30
Friday 13:30 - 00:30
Saturday 13:30 - 00:30