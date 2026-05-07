The Clevelander Bar in Miami
About
A high-energy bar with outdoor patio and live DJs on South Beach. Signature cocktails, appetizers and themed parties attract locals and tourists alike.
Features
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
DJ сеты
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Contacts
1020 Ocean Dr #1, Miami Beach, FL 33139
Extra Info
HOURS
Monday11:00 - 02:00
Tuesday11:00 - 02:00
Wednesday11:00 - 02:00
Thursday11:00 - 05:00
Friday10:00 - 05:00
Saturday10:00 - 05:00
Sunday10:00 - 02:00