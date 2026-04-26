Da Giacomo in Milan

Milanese style restaurant combining Tuscan cuisine with seafood. The menu includes paccheri with swordfish, carpaccio and fresh fish from the market.

Посадочные места
Терраса
Винная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные

Via Pasquale Sottocorno, 6, 20129 Milano MI
+390276023313
giacomomilano.com/it/i-luoghi/ristoranti/da-giacomo-milano

HOURS
Monday12:30 - 00:00
Tuesday12:30 - 00:00
Wednesday12:30 - 00:00
Thursday12:30 - 00:00
Friday12:30 - 00:00
Saturday12:30 - 00:00
Sunday12:30 - 00:00