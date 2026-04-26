Gastronomia Yamamoto in Milan
About
Japanese restaurant with an authentic menu. Try the rich curry, tender unagi eel donburi, or any of the excellent side dishes, especially braised hijiki and miso eggplant.
Features
Полный бар
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Contacts
Via Amedei, 5, 20123 Milano MI
Extra Info
HOURS
Tuesday 12:30 - 22:30
Wednesday 12:30 - 22:30
Thursday 12:30 - 22:30
Friday 12:30 - 22:30
Saturday 12:30 - 22:30