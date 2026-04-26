Gastronomia Yamamoto в Milan
Японский ресторан с аутентичным меню. Лучшие позиции — насыщенный карри, нежнейшее унаги-угорь донбури или любой из превосходных гарниров, в частности тушёные хидзики и баклажаны мисо.
Полный бар
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Via Amedei, 5, 20123 Milano MI
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 12:30 - 22:30
Среда 12:30 - 22:30
Четверг 12:30 - 22:30
Пятница 12:30 - 22:30
Суббота 12:30 - 22:30