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Погрузитесь в незабываемые впечатления с премиальными услугами в Милане

Ощутите ценность момента в компании гида: посещайте запоминающиеся локации и наслаждайтесь комфортом в автомобилях премиум-класса. Вместе мы создаём воспоминания, к которым хочется возвращаться.

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Идеальные мэтчи для любого вашего желания

Множество компаньонов в соответствии с вашими интересами

Elena
Elena

My name is Elena, and Milan is my passion. I love modern art and architecture. I’ll happily keep you...

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Luca
Luca

I’m Luca, from Milan, the city of fashion and design. My passion is art history and fashion. I’ll gl...

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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МЕСТА

Места мирового уровня в нашем эксклюзивном каталоге

Рестораны, пляжные клубы, театры, музеи, экскурсии по городу и другие активности, которые уже ждут вас.

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Da Giacomo

Ресторан в миланском стиле, сочетающий тосканскую кухню с морепродуктами. В меню — паккери...

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Sidewalk Kitchens

Фуд-холл с четырьмя кухнями, кофейней и баром. В меню — нарезанная пицца, сэндвичи с кацу ...

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28 Posti

Ресторан предлагающий современную итальянскую кухню и натуральные вина. В меню — мисо рига...

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Erba Brusca

Ресторан с акцентом на местные и сезонные продукты. Меню меняется, но всегда можно найти п...

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Osteria Lagrandissima

Ресторан с традиционной итальянской кухней и домашней атмосферой. В меню — домашняя паста,...

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Gastronomia Yamamoto

Японский ресторан с аутентичным меню. Лучшие позиции — насыщенный карри, нежнейшее унаги-у...

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Наслаждайтесь безопасностью и комфортом в роскошных авто

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Mercedes-Benz E-Class

Идеально подходит для тех, кто ценит роскошь и практичность

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Mercedes-Benz S-Class

Отличная опция для тех, кто ищет максимальное качество, простор и комфорт

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Rolls Royce

Создан для тех, кто хочет испытать максимальную роскошь и уникальность.

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Mercedes-Benz E-Class

Идеально подходит для тех, кто ценит роскошь и практичность

#

Mercedes-Benz S-Class

Отличная опция для тех, кто ищет максимальное качество, простор и комфорт

#

Rolls Royce

Создан для тех, кто хочет испытать максимальную роскошь и уникальность.

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