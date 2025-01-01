Погрузитесь в незабываемые впечатления с премиальными услугами в Милане
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Множество компаньонов в соответствии с вашими интересами
My name is Elena, and Milan is my passion. I love modern art and architecture. I’ll happily keep you...
I’m Luca, from Milan, the city of fashion and design. My passion is art history and fashion. I’ll gl...
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МЕСТА
Места мирового уровня в нашем эксклюзивном каталоге
Рестораны, пляжные клубы, театры, музеи, экскурсии по городу и другие активности, которые уже ждут вас.
Ресторан в миланском стиле, сочетающий тосканскую кухню с морепродуктами. В меню — паккери...
Фуд-холл с четырьмя кухнями, кофейней и баром. В меню — нарезанная пицца, сэндвичи с кацу ...
Ресторан предлагающий современную итальянскую кухню и натуральные вина. В меню — мисо рига...
Ресторан с акцентом на местные и сезонные продукты. Меню меняется, но всегда можно найти п...
Ресторан с традиционной итальянской кухней и домашней атмосферой. В меню — домашняя паста,...
Японский ресторан с аутентичным меню. Лучшие позиции — насыщенный карри, нежнейшее унаги-у...
Наслаждайтесь безопасностью и комфортом в роскошных авто
Mercedes-Benz E-Class
Идеально подходит для тех, кто ценит роскошь и практичность
Mercedes-Benz S-Class
Отличная опция для тех, кто ищет максимальное качество, простор и комфорт
Rolls Royce
Создан для тех, кто хочет испытать максимальную роскошь и уникальность.
Mercedes-Benz E-Class
Идеально подходит для тех, кто ценит роскошь и практичность
Mercedes-Benz S-Class
Отличная опция для тех, кто ищет максимальное качество, простор и комфорт
Rolls Royce
Создан для тех, кто хочет испытать максимальную роскошь и уникальность.