Erba Brusca в Милане
О месте
Ресторан с акцентом на местные и сезонные продукты. Меню меняется, но всегда можно найти пасту с моллюсками и трюфелями.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Полный бар
Контакты
Alzaia Naviglio Pavese, 286, 20142 Milano MI
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:30 - 23:00
Вторник19:30 - 23:00
Среда19:30 - 23:00
Четверг19:30 - 23:00
Пятница19:30 - 23:00
Суббота12:30 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00