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Erba Brusca в Милане

Erba Brusca

О месте

Ресторан с акцентом на местные и сезонные продукты. Меню меняется, но всегда можно найти пасту с моллюсками и трюфелями.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Полный бар

Контакты

Alzaia Naviglio Pavese, 286, 20142 Milano MI
+393515166021

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:30 - 23:00
Вторник19:30 - 23:00
Среда19:30 - 23:00
Четверг19:30 - 23:00
Пятница19:30 - 23:00
Суббота12:30 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00
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