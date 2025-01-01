Персональный лайфстайл-менеджер для нового уровня комфорта в Милане
Откройте безграничные возможности с помощью личного менеджера и делегируйте ему любые задачиСвязаться
Мы верим, что ваше время – самая большая ценность. Наша миссия – сделать вашу жизнь проще, комфортнее и насыщеннее, освобождая вас от рутины и забот. От ежедневных задач до самых амбициозных желаний – мы заботимся о вашем комфорте и предоставляем услуги, которые отражают ваш статус и стиль жизни.
Каждому нашему клиенту предоставляется персональный ассистент, который всегда на связи. Он станет вашим доверенным лицом, готовым решить любые вопросы, от организации поездок до эксклюзивных запросов. С нами вы можете быть уверены, что все ваши потребности будут учтены и исполнены вовремя.
Мы создаем уникальные решения, адаптированные под ваши желания и потребности. Независимо от того, нужен ли вам эксклюзивный доступ к закрытым мероприятиям, бронирование лучших отелей или организация частных перелетов, вы можете быть уверены, что всё будет на высшем уровне.
Мы понимаем важность приватности наших клиентов. Все ваши запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью, а наши специалисты всегда обеспечивают надежность и безопасность в любой ситуации.
Наша команда работает круглосуточно, чтобы ваши задачи решались моментально, независимо от часового пояса и сложности запроса. Мы всегда на связи, чтобы сделать вашу жизнь комфортнее и проще.
Консьерж-услуги
- Приватные вечеринки, свадьбы, юбилеи
- Закрытые показы мод и арт-выставки
- Билеты на открытые и закрытые мероприятия
- Подбор арендаторов и управление арендой
- Контроль технического состояния объектов
- Организация ремонта и дизайнерских услуг
- Консультации по вопросам иммиграции и гражданства
- Помощь в оформлении сделок с недвижимостью
- Составление и проверка контрактов
- Индивидуальные маршруты и VIP-гиды
- Эксклюзивный доступ к частным островам и виллам
- Организация сафари, яхтенных туров или горных экспедиций
- Продажа элитных квартир, вилл и шале
- Аренда уникальных объектов на короткий и долгий срок
- Организация осмотра объектов и юридического сопровождения
- Сопровождение в люксовых бутиках
- Подбор эксклюзивных коллекций
- Организация пошива одежды у известных дизайнеров
- Помощь в управлении расписанием
- Решение повседневных задач (доставка, бронирования)
- Постоянная связь 24/7 для решения любых вопросов
- ВИП-билеты на концерты, спортивные соревнования и премьеры
- Организация закрытых встреч с мировыми звёздами
- Эксклюзивный доступ к гала-ужинам и благотворительным аукционам