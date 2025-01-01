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Апартаменты в Милане

Наши объекты отличаются высоким уровнем комфорта и соответствуют самым высоким стандартам качества.

Что мы предлагаем

Мы предлагаем роскошные варианты для аренды и покупки элитных апартаментов в сердце итальянской моды и бизнеса – Милане. С нами вы получите:

  • Роскошные резиденции в исторических зданиях и современных комплексах.
  • Пентхаусы с видами на собор Дуомо и панораму города.
  • Продажу и аренду элитных апартаментов в лучших районах Милана.
  • Сопровождение сделок специалистами нашей команды.

Типы недвижимости

Современные пентхаусы
Современные пентхаусы
Роскошные апартаменты
Роскошные апартаменты
Виллы и таунхаусы
Виллы и таунхаусы
Апартаменты с обслуживанием
Апартаменты с обслуживанием

Запрос

Свяжитесь с нами любым удобным способом — через сайт, телефон, мессенджер или мобильное приложение.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит ваши пожелания: локация, стиль, бюджет и дополнительные требования.

Подбор

Мы подберем лучшие варианты и организуем просмотр в удобное для вас время.

Оплата

При аренде мы готовим договор, согласовываем все условия и передаем ключи.

При покупке мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку и оформление документов.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Индивидуальный подход
Мы учитываем каждую деталь, чтобы найти идеальное жилье для вас.
Эксклюзивное портфолио
Эксклюзивное портфолио
Только лучшие объекты премиум-класса, отобранные по строгим критериям.
Опыт
Опыт
Наша команда обладает глубокими знаниями рынка недвижимости.
Конфиденциальность
Конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность всех сделок и аренды.

Дополнительные услуги

Мы предоставляем широкий спектр дополнительных услуг:

  • Персональный консьерж-сервис для арендаторов и покупателей.
  • Организация трансфера и аренда элитных автомобилей.
  • Инвестиционные консультации по рынку недвижимости в Милане.
  • Полное управление недвижимостью для иностранных клиентов.

Лучшие локации

Мы предлагаем апартаменты в самых престижных локациях:

  • Брера – элитные апартаменты с исторической архитектурой и дизайнерским интерьером.
  • Порта Нуова – современные жилые комплексы с лучшей инфраструктурой.
  • Сан-Бабила – роскошные резиденции в центре города.
  • Навильи – стильные апартаменты с панорамными видами на каналы Милана.

Ваш новый дом будет там, где сочетаются престиж, комфорт и красота.

Почему выбирают нас

Мы ценим время, интересы и цели каждого клиента.

  • Богатый выбор элитных объектов в самых престижных районах Италии.
  • Гибкие условия сотрудничества соответствующие запросам наших клиентов.
  • Максимальная скорость заключения сделки будь то аренда или покупка.
  • Конфиденциальный подход на высшем уровне к каждому клиенту.

Услуги для владельцев недвижимости

Мы также работаем с владельцами недвижимости, предлагая:

  • Эксклюзивное представление объектов на премиальных итальянских и международных площадках.
  • Привлечение надежных арендаторов и платежеспособных покупателей.
  • Полная юридическая поддержка от экспертов рынка.
  • Управление активами с целью повышения их стоимости и рентабельности.

Гарантия безопасности сделок

  • Проверка юридической чистоты недвижимости и анализ возможных рисков перед оформлением сделки.
  • Работа только с проверенными объектами и надежными застройщиками.
  • Оформление прозрачных контрактов с детально прописанными условиями и гарантиями.

Мы действуем исключительно в ваших интересах, обеспечивая безопасность каждого шага.

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