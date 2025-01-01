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Элитные виллы в Милане

Вдохновляющая архитектура, приватность и высший уровень сервиса. Ваш идеальный дом в Милане — здесь.

Что мы предлагаем

Милан – не только столица моды, но и место для роскошной жизни. Наши виллы предлагают эксклюзивный дизайн, новейшие технологии и расположение в самых престижных районах этого динамичного мегаполиса. Наши услуги включают:

  • Аренду роскошных резиденций в исторических районах и элитных пригородах.
  • Продажу эксклюзивных вилл с уникальным итальянским дизайном и архитектурой.
  • Персональный подбор недвижимости, соответствующей вашему образу жизни и стилю.
  • Полное сопровождение сделки, юридическая поддержка и премиальный консьерж-сервис.

Современные виллы
Современные виллы
Классические резиденции
Классические резиденции
Горные шале
Горные шале
Виллы с собственной инфраструктурой
Виллы с собственной инфраструктурой

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.

Просмотр

Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.

Аренда или покупка

При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.

При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Индивидуальный подход
Мы подбираем виллы, которые полностью соответствуют вашим требованиям.
Эксклюзивные предложения
Эксклюзивные предложения
Каждое предложение соответствует премиум-стандартам.
Опыт
Опыт
Наша команда знает все тонкости рынка премиум-недвижимости.
Высокий уровень обслуживания
Высокий уровень обслуживания
От подбора до заселения мы сопровождаем вас на каждом этапе.

Лучшие локации

Мы предлагаем виллы в самых востребованных и роскошных локациях.

  • Brera – элитные виллы в культурном центре города.
  • San Siro – роскошные резиденции в престижном районе с зелеными зонами.
  • Como – виллы на берегу живописного озера Комо.
  • Monza – загородные особняки в окружении природы и парков.

Дополнительные услуги

Каждый ваш день может быть наполнен заботой и вниманием к мелочам.

  • Организация частных уроков йоги, медитации или пилатеса на вилле.
  • Услуги стилиста и персонального консультанта по имиджу.
  • Заказ индивидуальных культурных программ: театры, выставки, музеи.
  • Организация ужинов от мишленовских шефов с выездом на виллу.

Почему выбирают нас

С нами аренда — это не просто сделка, а бесшовный и комфортный опыт.

  • Наши менеджеры заранее узнают и уточняют все пожелания — от количества подушек до любимых вин.
  • Умеем работать быстро: подбор, согласование и оформление — в течение суток.
  • Помогаем организовать встречи, деловые переговоры или вечеринки прямо на вилле.
  • Предоставляем проверенных поставщиков услуг: от SPA-специалистов до флористов.

Услуги для владельцев вилл

Премиальная недвижимость требует безупречного сервиса и эффективной стратегии продаж. Мы предлагаем комплекс услуг, в который входит:

  • Продвижение элитных объектов среди международных клиентов.
  • Полное сопровождение сделки, включая юридическое и налоговое консультирование.
  • Управление недвижимостью – от технического обслуживания до поиска арендаторов.
  • Маркетинговая стратегия для эффективной продажи объекта.

Гарантия безопасности сделки

Ваши комфорт и безопасность для нас в приоритете.

  • Контроль за правомерностью всех этапов сделки.
  • Разработка договоров с учетом интересов клиента.
  • Полный комплекс юридических услуг для вашей безопасности.
info@versently.com