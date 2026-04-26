Seta in Milan
Two Michelin-starred restaurant in the Mandarin Oriental Hotel. Offers Italian cuisine with modern elements and a refined interior.
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вегетарианские блюда
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Via Monte di Pietà, 18, 20121 Milano MI
Tuesday 12:30 - 22:30
Wednesday 12:30 - 22:30
Thursday 12:30 - 22:30
Friday 12:30 - 22:30
Saturday 12:30 - 22:30