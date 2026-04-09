Probka in Moscow
Cozy Italian gem by Aram Mnatsakanov. Think truffle pizza, cacio e pepe, perfect tiramisu. Warm lighting, minimalist style, feels like visiting a friend.
Полный бар
Коктейльная карта
Винная карта
Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Цветной б-р, 2, Москва, 127051
HOURS
Monday 09:00 - 00:30
Tuesday 09:00 - 00:30
Wednesday 09:00 - 00:30
Thursday 09:00 - 00:30
Friday 09:00 - 00:30
Saturday10:00 - 00:30
Sunday10:00 - 00:30