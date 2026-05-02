The Carnegie Club in New York
Elegant club with a cigar collection and live music in New York. Stylish interior with leather couches and soft lighting create the atmosphere of old New York.
Живая музыка
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
156 W 56th St, New York, NY 10019
HOURS
Monday14:00 - 00:00
Tuesday14:00 - 01:00
Wednesday14:00 - 01:00
Thursday14:00 - 01:00
Friday14:00 - 02:00
Saturday14:00 - 02:00
Sunday14:00 - 00:00