ATOMIX in New York
About
Korean restaurant in New York with a tasting menu. Modern interpretations of traditional Korean dishes in a stylish and comfortable atmosphere.
Features
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Contacts
104 E 30th St, New York, NY 10016
Extra Info
HOURS
Tuesday17:30 - 23:00
Wednesday17:30 - 23:00
Thursday17:30 - 23:00
Friday17:30 - 23:00
Saturday17:30 - 23:00
Sunday17:30 - 23:00