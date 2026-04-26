Uma Nota in Paris
About
A restaurant that blends Japanese and Brazilian culinary traditions. Uses fresh seasonal ingredients to create unique dishes with the authentic flavors of São Paulo.
Features
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Бронирование столов
Wi-Fi
Тихая обстановка
Можно с животными
Парковка
Contacts
86 Rue Réaumur, 75002 Paris
Extra Info
HOURS
Monday18:30 - 00:30
Tuesday18:30 - 00:30
Wednesday18:30 - 00:30
Thursday18:30 - 00:30
Friday18:30 - 01:30
Saturday18:30 - 01:30
Sunday18:30 - 00:30