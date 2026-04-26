L'Arpège in Paris
Three-Michelin-starred restaurant specializing in organic and vegetarian cuisine by Chef Alain Passard. Famous for its unique approach to seasonal produce.
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
84 Rue de Varenne, 75007 Paris
HOURS
Monday 12:00 - 22:30
Tuesday 12:00 - 22:30
Wednesday 12:00 - 22:30
Thursday 12:00 - 22:30
Friday 12:00 - 22:30