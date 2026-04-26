Épicure in Paris
About
Known for its haute cuisine and the exquisite creations of Chef Eric Frechon, this three-Michelin-star restaurant is located in the Hotel Le Bristol.
Features
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Contacts
112 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
Extra Info
HOURS
Tuesday 12:00 - 21:30
Wednesday 12:00 - 21:30
Thursday 12:00 - 21:30
Friday 12:00 - 21:30
Saturday 12:00 - 21:30