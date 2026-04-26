Wisdomless Club in Rome
A club in Rome that combines an art gallery, a bar and a tattoo studio. Attractive for its unusual concept and creative atmosphere.
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Via Sora, 33, 00186 Roma RM
Monday11:00 - 02:00
Tuesday11:00 - 02:00
Wednesday11:00 - 02:00
Thursday11:00 - 02:00
Friday11:00 - 02:00
Saturday11:00 - 02:00
Sunday11:00 - 02:00