Zuma in Rome
About
Japanese restaurant in Rome, part of the international Zuma chain. Modern interpretations of traditional dishes: sushi, sashimi and robata grills.
Features
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Contacts
Via della Fontanella di Borghese, 48, 00186 Roma RM
Extra Info
HOURS
Monday12:00 - 01:00
Tuesday12:00 - 01:00
Wednesday12:00 - 01:00
Thursday12:00 - 01:00
Friday12:00 - 02:00
Saturday12:00 - 02:00
Sunday12:00 - 01:00