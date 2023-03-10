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Апартаменты в Абу-Даби

Абу-Даби сочетает современную архитектуру, престижные жилые районы и спокойный ритм жизни у моря. Просторные резиденции на набережной Корниш, роскошные апартаменты на островах Саадият и Аль-Марья создают идеальные условия как для длительного проживания, так и для комфортного отдыха.

Подбор премиальной недвижимости

Мы подбираем недвижимость с учетом ваших целей, образа жизни и предпочтительного расположения, чтобы проживание в городе было максимально удобным. Мы предлагаем:

  • Элегантные апартаменты в самых престижных районах Абу-Даби.
  • Современные резиденции с видом на набережную и городской горизонт.
  • Недвижимость в закрытых жилых комплексах с развитой инфраструктурой.
  • Полное сопровождение при аренде и покупке недвижимости.

Типы недвижимости

Современные пентхаусы
Современные пентхаусы
Роскошные апартаменты
Роскошные апартаменты
Виллы и таунхаусы
Виллы и таунхаусы
Апартаменты с обслуживанием
Апартаменты с обслуживанием

Запрос

Свяжитесь с нами любым удобным способом — через сайт, телефон, мессенджер или мобильное приложение.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит ваши пожелания: локация, стиль, бюджет и дополнительные требования.

Подбор

Мы подберем лучшие варианты и организуем просмотр в удобное для вас время.

Оплата

При аренде мы готовим договор, согласовываем все условия и передаем ключи.

При покупке мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку и оформление документов.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Мы учитываем каждую деталь, чтобы найти идеальное жилье для вас.
Эксклюзивное портфолио
Только лучшие объекты премиум-класса, отобранные по строгим критериям.
Опыт
Наша команда обладает глубокими знаниями рынка недвижимости.
Конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность всех сделок и аренды.

Дополнительные услуги

Комфортное проживание складывается не только из удачно выбранной недвижимости. Мы сопровождаем клиентов до приезда, во время пребывания и после завершения сделки, помогая решать бытовые, организационные и имущественные вопросы. Мы предлагаем:

  • Персональный консьерж-сервис для решения повседневных и индивидуальных задач.
  • Услуги личного водителя и аренду автомобилей премиального класса.
  • Управление недвижимостью для иностранных собственников.
  • Сопровождение сделок и координацию юридических вопросов.

Лучшие локации

Правильно выбранный район во многом определяет уровень повседневного комфорта. Мы предлагаем недвижимость в престижных локациях, которые сочетают приватность, развитую инфраструктуру и удобный доступ к деловым и курортным районам города.

  • Остров Саадият — роскошные резиденции у моря рядом с музеями, гольф-клубами и пятизвездочными курортами.
  • Остров Аль-Марья — премиальные апартаменты на набережной рядом с финансовым центром, бутиками и ресторанами.
  • Остров Аль-Рим — современные жилые комплексы с панорамными видами на залив и развитой инфраструктурой.
  • Остров Яс — престижные сообщества рядом с яхтенной мариной, развлекательными объектами и пляжами.

Мы поможем выбрать район, который будет соответствовать вашим ожиданиям сегодня и сохранит свою привлекательность в будущем.

Почему выбирают нас

Премиальная недвижимость требует не просто подбора, а профессионального сопровождения. Мы учитываем ваши цели, стиль жизни и ожидания, предлагая только тщательно отобранные решения.

  • Проверенные объекты от надежных девелоперов и партнеров.
  • Индивидуальные рекомендации с учетом ваших задач.
  • Четкая организация процесса и оперативная коммуникация.
  • Полная конфиденциальность на каждом этапе сотрудничества.

Услуги для владельцев недвижимости

Премиальная недвижимость должна приносить комфорт не только будущим жильцам, но и своему владельцу. Мы помогаем эффективно управлять объектом, находить подходящих клиентов и сохранять его высокую рыночную привлекательность. Мы предлагаем:

  • Продвижение объекта среди международной аудитории покупателей и арендаторов.
  • Представление интересов владельца во время показов и переговоров.
  • Координацию оформления документов и сопровождение сделки.
  • Комплексное управление недвижимостью с учетом ваших пожеланий.

Гарантия безопасности сделок

Покупка или аренда премиальной недвижимости должна начинаться с уверенности в каждом принятом решении. Мы контролируем юридические и организационные процессы совместно с проверенными местными специалистами, чтобы вы могли сосредоточиться на выборе будущего дома, а не на возможных рисках. Мы обеспечиваем:

  • Комплексную юридическую проверку каждого выбранного объекта.
  • Подготовку и анализ договоров в соответствии с местным законодательством.
  • Координацию работы с надежными юристами, финансовыми консультантами и специалистами по недвижимости.
  • Полное сопровождение сделки до ее успешного завершения.

Для нас безопасность означает не только правильные документы, но и уверенность клиента на каждом этапе сотрудничества.

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