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AZUR by Mauro Colagreco в Пекине

AZUR by Mauro Colagreco

О месте

Французская кухня от шеф-повара с Мишленовской звездой, блюда в стиле Ривьеры. Необычные сочетания вкусов и контрастов, символизирующие свободу и вдохновение.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные

Контакты

Shangri-La Hotel Beijing, 1层29 Zizhuyuan Rd, 29, Haidian District, Beijing
+861088826727

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 22:30
Вторник18:00 - 22:30
Среда18:00 - 22:30
Четверг18:00 - 22:30
Пятница18:00 - 22:30
Суббота18:00 - 22:30
Воскресенье18:00 - 22:30
Контакты
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