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Jonaliza Mae Gongona

Дубае

Jonaliza Mae Gongona

О гиде

Чаще всего меня спрашивают, когда лучше приезжать в Дубай — и я честно отвечаю: смотря что вам нужно, потому что этот город живёт по своему календарю. Летом мы прячемся по прохладным залам и поздним ужинам, зимой высыпаем на террасы и в пустыню, а весной весь город будто заново знакомится с самим собой на фестивалях и ярмарках, о которых мало кто пишет заранее. Мне хочется, чтобы вы почувствовали Дубай своим — не туристической открыткой, а местом, где вы точно знаете, куда идти в нужный момент.

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