Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Madame Tussauds Dubai в Дубае

Madame Tussauds Dubai

О месте

Культовый музей восковых фигур с филиалами по всему миру теперь представлен и в Дубае на острове Bluewaters. Это первый музей мадам Тюссо на Ближнем Востоке с коллекцией знаменитостей и постоянно обновляющимися экспонатами.

Особенности

Wi-Fi
Парковка

Контакты

Bluewater's Island, The Wharf - Marsa Dubai - Bluewaters Island - Dubai
+97148733042

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:30 - 20:00
Вторник13:30 - 20:00
Среда13:30 - 20:00
Четверг13:30 - 20:00
Пятница11:30 - 20:00
Суббота11:30 - 20:00
Воскресенье11:30 - 20:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM