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Pierchic в Дубае

Pierchic

О месте

Ресторан на воде с блюдами из морепродуктов и панорамными видами на Аравийский залив.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вегетарианские блюда
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Jumeirah Al Qasr - Madinat Jumeirah - Al Safouh First - Dubai
+971800323232

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 22:30
Вторник13:00 - 22:30
Среда13:00 - 22:30
Четверг13:00 - 22:30
Пятница13:00 - 22:30
Суббота13:00 - 22:30
Воскресенье13:00 - 22:30
Контакты
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