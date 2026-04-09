La Petite Maison Restaurant в Dubai
О месте
Французский ресторан с утончённой атмосферой и классическими блюдами из отборных ингредиентов.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Gate Village No, 8 - DIFC - Dubai
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 01:00
Вторник12:00 - 01:00
Среда12:00 - 01:00
Четверг12:00 - 01:00
Пятница12:00 - 01:00
Суббота12:30 - 01:00
Воскресенье12:30 - 01:00