Аренда элитных авто в Дубае
Наши автомобили идеально подходят для деловых поездок, особых событий, трансферов или просто для наслаждения поездкой на премиум-автомобиле.
Что мы предлагаем
Мы предоставляем эксклюзивные услуги аренды автомобилей для тех, кто ценит комфорт, стиль и статус. Вы можете выбрать спортивные суперкара, автомобили бизнес-класса или воспользоваться услугой аренды с личным водителем. Наши автомобили подходят для деловых поездок, особых мероприятий, трансферов или просто для того, чтобы насладиться поездкой в премиум-классе.
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.
Доставка
Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.
Оплата
Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.
Услуги с водителем
Если вы хотите полностью расслабиться, доверьтесь нашим профессиональным водителям. Все наши водители обучены стандартам премиум-обслуживания, хорошо ориентируются в городе и гарантируют безопасную и комфортную поездку.
Дополнительные услуги
Мы готовы предложить:
- Оформление автомобиля для особых мероприятий (свадьбы, юбилеи);
- Встречи в аэропорту с табличкой;
- Организация долгосрочной аренды на выгодных условиях;
- Аренда с опцией VIP-охраны
Гарантия вашего комфорта и безопасности
Каждый автомобиль тщательно проверяется перед доставкой. Мы гарантируем:
- Поддержание идеального состояния интерьера и экстерьера.
- Наличие страховки и готовность к любым непредвиденным ситуациям.
- Подбор автомобиля точно в оговоренное время
Аренда для особых случаев
Пусть ваш особенный день останется незабываемым. Мы предоставляем эксклюзивные автомобили для:
- Свадебных кортежей
- Деловых встреч
- Романтических свиданий
- Съёмок в кино и фотографии