Аренда элитных авто в Дубае

Наши автомобили идеально подходят для деловых поездок, особых событий, трансферов или просто для наслаждения поездкой на премиум-автомобиле.

Что мы предлагаем

Мы предоставляем эксклюзивные услуги аренды автомобилей для тех, кто ценит комфорт, стиль и статус. Вы можете выбрать спортивные суперкара, автомобили бизнес-класса или воспользоваться услугой аренды с личным водителем. Наши автомобили подходят для деловых поездок, особых мероприятий, трансферов или просто для того, чтобы насладиться поездкой в премиум-классе.

Суперкары
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Личный водитель
Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Если вы хотите полностью расслабиться, доверьтесь нашим профессиональным водителям. Все наши водители обучены стандартам премиум-обслуживания, хорошо ориентируются в городе и гарантируют безопасную и комфортную поездку.

Дополнительные услуги

Мы готовы предложить:

  • Оформление автомобиля для особых мероприятий (свадьбы, юбилеи);
  • Встречи в аэропорту с табличкой;
  • Организация долгосрочной аренды на выгодных условиях;
  • Аренда с опцией VIP-охраны

Гарантия вашего комфорта и безопасности

Каждый автомобиль тщательно проверяется перед доставкой. Мы гарантируем:

  • Поддержание идеального состояния интерьера и экстерьера.
  • Наличие страховки и готовность к любым непредвиденным ситуациям.
  • Подбор автомобиля точно в оговоренное время

Аренда для особых случаев

Пусть ваш особенный день останется незабываемым. Мы предоставляем эксклюзивные автомобили для:

  • Свадебных кортежей
  • Деловых встреч
  • Романтических свиданий
  • Съёмок в кино и фотографии
Контакты
INFO@VERSENTLY.COM