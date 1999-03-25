Аренда яхты в Дубае
Мы предоставляем премиальные услуги аренды яхт для тех, кто ценит роскошь, комфорт и уникальные впечатления. Наша компания предлагает яхты для любых целей.
Что мы предлагаем
Мы предоставляем услуги аренды роскошных яхт для тех, кто ценит комфорт, роскошь и уникальные впечатления. Наша компания предлагает яхты для любых целей:
- Частные прогулки с семьей и друзьями
- Корпоративные мероприятия, чтобы впечатлить клиентов и коллег
- Свадьбы, вечеринки и юбилеи в потрясающих локациях
- Романтические ужины на воде с захватывающими видами
- Круизы на несколько дней по самым живописным маршрутам
Запрос
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет вам
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Координация
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Экипаж и обслуживание на борту
Все наши яхты обслуживаются профессиональной командой, включая капитана, стюардов и, при необходимости, повара. Мы позаботимся о вашем комфорте и безопасности, чтобы ваше время на борту было идеальным.
Дополнительные услуги
Мы готовы предложить:
- Оформление яхты для особых мероприятий (свадьбы, юбилеи);
- Кейтеринг мирового уровня и шеф-поваров
- Живая музыка, DJ или аренда профессионального звукового оборудования
- Услуги фотографов и видеографов для создания уникального контента
- Организация трансфера на яхту на роскошных автомобилях
Маршруты и направления
Вы можете выбрать один из наших популярных маршрутов или предложить свой:
- Романтические прогулки на закате
- Исследование живописных островов и бухт
- Многодневные круизы с остановками в лучших курортах
- Рыбалка в открытом море с профессиональным оборудованием
Яхты для особых случаев
Мы создаем уникальные события, которые запомнятся на всю жизнь:
- Свадебные церемонии и вечеринки на борту
- Деловые встречи в роскошной атмосфере
- Юбилеи и дни рождения
- Фото- и видеосъемки для рекламных или личных проектов