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MIAMI BOAT PARTY в Майами

MIAMI BOAT PARTY

О месте

Вечеринки на лодках в Майами с диджеями, коктейлями и захватывающими видами на океан. Социальная атмосфера и романтические закаты — отличная возможность для общения.

Особенности

Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные

Контакты

Hard Rock Cafe on, 401 Biscayne Blvd, Miami Beach, FL 33139
+17868339811

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 21:00
Вторник10:00 - 21:00
Среда10:00 - 21:00
Четверг00:00 - 00:00
Пятница10:00 - 21:00
Суббота10:00 - 21:00
Воскресенье10:00 - 21:00
Контакты
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