MIAMI BOAT PARTY в Майами
О месте
Вечеринки на лодках в Майами с диджеями, коктейлями и захватывающими видами на океан. Социальная атмосфера и романтические закаты — отличная возможность для общения.
Особенности
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Контакты
Hard Rock Cafe on, 401 Biscayne Blvd, Miami Beach, FL 33139
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 21:00
Вторник10:00 - 21:00
Среда10:00 - 21:00
Четверг00:00 - 00:00
Пятница10:00 - 21:00
Суббота10:00 - 21:00
Воскресенье10:00 - 21:00